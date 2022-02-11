Раскрыта главная опасность беременности во время COVID-19

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, учёные выяснили, что COVID-19 вызывает изменения в плаценте. Так, например, речь может идти о нарушении плацентарного кровообращения.

В итоге ребёнок получает меньше кислорода, а это, в свою очередь, провоцирует задержку темпов развития. Причём речь идёт как о психическом, так и физическом развитии. Оно чётко прослеживается у 20% таких детей.

Напомним, что ранее группа учёных из США также установила, что люди, перенёсшие коронавирусную инфекцию, сталкиваются со значительным повышением риска сердечного приступа.