Раскрыта категория людей, которым пожизненно запрещено вакцинироваться от COVID-19

Но у большинства из них эта проблема носит временный характер. А есть и те, кому пожизненно запрещено вакцинироваться от коронавирусной инфекции. О том, к кому именно относится подобный запрет, рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам специалиста, вакцина от COVID-19 противопоказана людям, у которых тяжёлая аллергическая реакция на препарат или его компоненты. Причём в их случае медотвод является пожизненным.

Что же касательно типов реакций, о которых идёт речь, то это анафилактический шок, отёк Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов и инфильтрат более восьми сантиметров в диаметре.

Во всех остальных случаях противопоказания к вакцинации от коронавируса носят временный характер, заключила специалист.