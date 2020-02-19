Раскрыта лучшая диета для борьбы со старческими заболеваниями

В рамках исследования были изучены показатели 612 человек в возрасте 65-79 лет. Эксперты занимались оценкой состояния кишечника добровольцев как до, так и после 12-месячной обычной или средиземноморской диеты c высоким содержанием различных полезных продуктов, таких как фрукты, овощи, орехи, бобовые, оливковое масло и рыба. В итоге ученые пришли к выводу, что данная диета может считаться лучшей для борьбы с различными старческими заболевания, в том числе и потерей когнитивных навыков.

По мнению специалистов, данные показатели в значительной степени обусловлены повышенным содержанием в продуктах полезных витаминов и минералов, таких как витамин C, B6, B9, меди и многое другое.