Раскрыта масштабная слежка за сотнями политиков по всему миру с помощью антитеррористического ПО

Но, как оказалось, «под прицелом» были не только нарушители закона. Так, согласно данным Washington Post, программное обеспечение также применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.

Сообщается, что список подвергавшихся шпионажу состоял из 50 000 номеров. Журналистам удалось определить более тысячи человек, стоявших за ними. Оказалось, что в их числе было не только члены арабских королевских семей и 65 бизнесменов, но также 85 правозащитников и 189 журналистов по всему миру.

Отдельный интерес вызывает то, что в списке были замечены более 600 политиков и чиновников. В их числе министры, дипломаты и военные, а также главы некоторых государств и премьер-министры.