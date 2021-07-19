Раскрыта масштабная слежка за сотнями политиков по всему миру с помощью антитеррористического ПО

Наука и технологии
Сегодня в 11:01
Раскрыта масштабная слежка за сотнями политиков по всему миру с помощью антитеррористического ПОА также журналистов и правозащитников
Компания NSO Group известна созданием специального софта для слежки за преступниками и террористами. С помощью её наработок спецслужбы разных стран мира следили за злоумышленниками.
Но, как оказалось, «под прицелом» были не только нарушители закона. Так, согласно данным Washington Post, программное обеспечение также применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
Сообщается, что список подвергавшихся шпионажу состоял из 50 000 номеров. Журналистам удалось определить более тысячи человек, стоявших за ними. Оказалось, что в их числе было не только члены арабских королевских семей и 65 бизнесменов, но также 85 правозащитников и 189 журналистов по всему миру.
Отдельный интерес вызывает то, что в списке были замечены более 600 политиков и чиновников. В их числе министры, дипломаты и военные, а также главы некоторых государств и премьер-министры.