Наука и технологии
Сегодня в 10:47
Раскрыта модель AirPods, которая сможет воспроизводить музыку в Apple Music без потери качества
AirPods Max
Стало известно, какая именно модель AirPods сможет воспроизводить loseless-аудио — без потери качества — в Apple Music. Об этом рассказали представители Apple.
Нескольким ранее в сети начали распространяться сведения о том, что ни одни из беспроводных наушников Apple не смогут предоставить пользователю звучание без потери качества. Американский производитель решил опровергнуть эти данные, заверив, что loseless-аудио могут обеспечить AirPods Max.
В то же время, есть и ограничения — loseless-аудио из Apple Music можно будет послушать лишь через кабель и лишь в базовом качестве. Аудио в высоком разрешении — Hi-Res— не удалось реализовать поскольку кабель Lightning связан с аналогово-цифровым преобразователем, который и сказывается на качестве звука.