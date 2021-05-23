Раскрыта модель AirPods, которая сможет воспроизводить музыку в Apple Music без потери качества

Нескольким ранее в сети начали распространяться сведения о том, что ни одни из беспроводных наушников Apple не смогут предоставить пользователю звучание без потери качества. Американский производитель решил опровергнуть эти данные, заверив, что loseless-аудио могут обеспечить AirPods Max.

В то же время, есть и ограничения — loseless-аудио из Apple Music можно будет послушать лишь через кабель и лишь в базовом качестве. Аудио в высоком разрешении — Hi-Res— не удалось реализовать поскольку кабель Lightning связан с аналогово-цифровым преобразователем, который и сказывается на качестве звука.