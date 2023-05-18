Раскрыта «мёртвая» зона американского ракетного комплекса Patriot

Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с News.ru.

Patriot — это достаточно популярная ракетная система из США, которую используют для защиты от вражеских ракет и самолётов. Но, как оказалось, она имеет свои слабые стороны.

По словам Литовкина, Patriot не может обнаруживать цели, которые летят слишком низко — ниже 100 метров. Это как слепое пятно для данной системы.

В то же время, российские ракетные системы С-300 и С-400 имеют свою «страховку» на такой случай. Они работают вместе с другой системой — «Панцирь». Данный комплекс может сбивать даже те цели, которые летят очень низко. В том числе и беспилотники.

К слову, эксперт назвал и другие проблемы Patriot. Так, система не может справиться с гиперзвуковыми целями, т.е. такими, которые летают очень быстро, быстрее скорости звука.