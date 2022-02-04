Раскрыта наиболее частая причина заражения COVID-19 среди детей

При этом специалист отметила, что детский организм более остро реагирует на инфекцию. Связано это с тем, что иммунная система детей ещё не успела познакомиться даже с более привычным, сезонными коронавирусами.

В то же время Пшеничная рассказала, что в случае, если COVID-19 заболевает ребёнок, то инфекция часто спускается в самые нижние отделы бронхов. И это, в свою очередь, вызывает бронхиальную обструкцию.