Раскрыта наиболее частая причина заражения COVID-19 среди детей

Раскрыта наиболее частая причина заражения COVID-19 среди детейИ с этим вряд ли можно что-то поделать
По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, самая распространённая причина заражения коронавирусной инфекции у детей — это семья.
Сейчас несколько выросла заболеваемость среди детей, которые подхватывают инфекцию в основном в кругу семьи <...> Болеют дети любого возраста, но наиболее ярко, манифестированно — малыши до двух лет.
При этом специалист отметила, что детский организм более остро реагирует на инфекцию. Связано это с тем, что иммунная система детей ещё не успела познакомиться даже с более привычным, сезонными коронавирусами.
В то же время Пшеничная рассказала, что в случае, если COVID-19 заболевает ребёнок, то инфекция часто спускается в самые нижние отделы бронхов. И это, в свою очередь, вызывает бронхиальную обструкцию.