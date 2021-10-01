Раскрыта навязанная платная услуга при «бесплатной» замене электросчётчиков

Как на себе убедился один из потребителей Мосэнергосбыта, счётчики, действительно меняют бесплатно, но при этом организации обязаны ещё и устанавливать вместо устаревших моделей, новые, умные счётчики, которые способны передавать показания автоматически.

Как отмечается, счётчики делятся на одно-, двух- и трёхтарифные, и когда старый счётчик с установленной тарифной моделью меняют на новый, то обычно так и остаётся. При этом в бесплатную госуслугу входит и настройка счётчика на другую тарификацию. Как сообщает источник, трёхтарифная модель в Москве — наиболее выгодная, но поменять тариф при бесплатной замене старого счётчика и запрограммировать на него новое устройство, как оказалось, можно только платно — 1500 рублей.

При этом, как подчёркивает источник, вместо умного счётчика в рамках бесплатной услуги могут поставить обычный электронный, без каких-либо возможностей многотарифного учёта. Для того, чтобы к устройству подключили модуль с «симкой» для передачи показаний, необходимо отдельно обращаться в государственную организацию, к которой абонент прикреплён.