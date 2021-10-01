Раскрыта навязанная платная услуга при «бесплатной» замене электросчётчиков

Раскрыта навязанная платная услуга при «бесплатной» замене электросчётчиковВ общем, платить всё равно придётся
Как на себе убедился один из потребителей Мосэнергосбыта, счётчики, действительно меняют бесплатно, но при этом организации обязаны ещё и устанавливать вместо устаревших моделей, новые, умные счётчики, которые способны передавать показания автоматически.
Как отмечается, счётчики делятся на одно-, двух- и трёхтарифные, и когда старый счётчик с установленной тарифной моделью меняют на новый, то обычно так и остаётся. При этом в бесплатную госуслугу входит и настройка счётчика на другую тарификацию. Как сообщает источник, трёхтарифная модель в Москве — наиболее выгодная, но поменять тариф при бесплатной замене старого счётчика и запрограммировать на него новое устройство, как оказалось, можно только платно — 1500 рублей.
При этом, как подчёркивает источник, вместо умного счётчика в рамках бесплатной услуги могут поставить обычный электронный, без каких-либо возможностей многотарифного учёта. Для того, чтобы к устройству подключили модуль с «симкой» для передачи показаний, необходимо отдельно обращаться в государственную организацию, к которой абонент прикреплён.