Наука и технологии
Сегодня 08:04
Раскрыта новая функция, тестируемая разработчиками YouTube
Первые слухи о ней появлялись ещё два года назад
YouTube стал одним из самых популярных времяпрепровождений не только в России, но и в мире. В связи с этим Google последние несколько лет всячески улучшает платформу, добавляя в неё всё новые и новые функции. И об одной из них стало известно сильно заранее.
Интернет-инсайдеры заявили, что прямо сейчас команда разработчиков YouTube тестирует новую функцию, позволяющую синхронизировать загруженные видеоролики между разными устройствами, сообщает Engadget. Речь идёт о загрузке видео для оффлайн просмотра, доступной подписчикам YouTube Premium.
Стоит отметить, что слухи о появлении данной возможности появляются не впервые. Ранее в 2018 году уже ходили разговоры о желании Google улучшить пользовательский опыт в данном вопросе, но в конечном итоге всё это так и осталось пустыми разговорами.