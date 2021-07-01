Раскрыта новая функция WhatsApp

Так, согласно опубликованным изданием WABetaInfo данным, команда WhatsApp добавила в версию для Android новую опцию, которая позволяет пользователям отправлять медиафайлы, ограничив возможность просматривать их более одного раза. Так, после того, как получатель посмотрел изображение — оно навсегда исчезает. После просмотра отправителю придет уведомление о том, что медиафайл был просмотрен.

В то же время, у функции есть существенный недостаток: получатель может сделать скриншот содержимого экрана и изображение, которое должно было быть просмотрено один раз, останется в его галерее.

Нововведением можно воспользоваться в бета-версии приложения на Android. Соответствующая функция называется “Посмотреть один раз”. По словам разработчиков, на смартфонах на базе iOS данная возможность будет добавлена позднее.