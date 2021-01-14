Раскрыта новая причина развития анорексии

Научная работа исследователей включала в себя проведение эксперимента на мышах. Так, ученые очистили кишечник грызунов от бактерий, пересадив им микрофлору пациента, страдающего анорексией. После этой процедуры у мышей замедлился процесс набора веса. Кроме того, изменилось и их поведение - они стали более тревожными и импульсивными. В то же время, были и мыши, которым напротив, пересадили микрофлору здоровых людей - они вели себя как прежде.

Ученые пришли к выводу, что состав микрофлоры людей с анорексией не такой разнообразный, как у здоровых людей. Научная работа подарила надежду на создание нового способа борьбы с анорексией - очищение организма от бактерий и пересадки микрофлоры здоровых людей.