Раскрыта новая схема мошенничества: преступники предлагают «разморозить» финансы граждан

Росфинмониторинг продолжает сталкиваться с мошенничеством, где злоумышленники представляются ведомством и звонят гражданам с сообщениями о блокировке их денег, а затем предлагают «разблокировать» средства за плату. Пресс-служба ведомства подчёркивает, что они не отправляют такие письма и не звонят по таким поводам.

Чтобы избежать подобных схем, гражданам рекомендуется не сообщать свои паспортные данные и информацию о банковских картах, не переходить по ссылкам из сомнительных писем, а при инвестировании денег проверять наличие лицензий на финансовую деятельность и информации организации в реестрах Банка России.

Также стоит обращать внимание на признаки сомнительности, такие как обещания высокой доходности инвестиций, гарантированная прибыль, агрессивная реклама в интернете и отсутствие информации о финансовом положении компании. В начале февраля Росфинмониторинг уже заметил увеличение случаев подобных звонков и писем гражданам.