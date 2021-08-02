Раскрыта общая стоимость борьбы с коронавирусом в Москве

По словам градоначальника, бюджет города недополучил 200-250 млрд рублей доходов в 2020 году. При этом за полтора года с начала эпидемии Москва израсходовала ещё около 350 млрд на борьбу с коронавирусом, пишет РБК. В том числе на лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу.

Что интересно, Собянин назвал влияние пандемии на экономику Москвы наименьшей из бед. Куда сильнее COVID-19 повлиял на внутреннее самоощущение и самочувствие жителей города, отметил мэр столицы России.