Раскрыта опасность алкоголя в жару

Специалист сообщил, как можно заподозрить причинение вреда алкоголем в жаркую погоду. Так, по словам Шурова, если выпивший человек начал замечать боль в сердце, судороги, скачки давления или же нарушение сознания — требуется как можно скорее вызвать скорую помощь.

“Алкоголь работает как качели, то есть вначале он расширяет сосуды, а потом резко спазмирует, и у людей возникает ишемия. Плюс алкоголь нарушает свертываемость крови, и могут возникать тромбы в различных органах”, — предупредил врач.

Шуров также отметил, что смертность от алкоголя в жаркое время года, как правило, вырастает.