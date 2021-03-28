Наука и технологии
Сегодня в 10:36
Раскрыта опасность диеты без глютена
По словам врача, он полезен для 99% людей
Врач-диетолог Наталья Денисова раскрыла опасность рациона питания, в котором нет продуктов с глютеном.
По словам Денисовой, несмотря на распространенное мнение о том, что ограничение употребления выпечки и хлеба полезно для здоровья, на самом же деле, глютен, который есть в составе этих продуктов, является полезным для 99% людей. Она отметила, что этот микроэлемент способствует развитию растущего организма.
Врач добавила, что на данный момент научных доказательств того, что глютен способствует росту вероятности возникновения онкологических болезней - нет. Помимо прочего глютен, по словам Денисовой, богат такими компонентами, как витамины В6, В1, Е, A и B2.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.