Раскрыта опасность диеты без глютена

По словам Денисовой, несмотря на распространенное мнение о том, что ограничение употребления выпечки и хлеба полезно для здоровья, на самом же деле, глютен, который есть в составе этих продуктов, является полезным для 99% людей. Она отметила, что этот микроэлемент способствует развитию растущего организма.

Врач добавила, что на данный момент научных доказательств того, что глютен способствует росту вероятности возникновения онкологических болезней - нет. Помимо прочего глютен, по словам Денисовой, богат такими компонентами, как витамины В6, В1, Е, A и B2.

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