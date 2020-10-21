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Раскрыта опасность иммуноповышающих лекарств в период пандемии COVID-19
И причина от них отказаться
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона и главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова раскрыла опасность применения иммуноповышающих лекарств в период пандемии COVID-19.
По словам специалиста, использование подобного типа препаратов может вызывать тяжелое течение коронавирусной инфекции, что крайне опасно в период мировой пандемии, сообщает Лента.ру. Научная работа, рассказывающая об этом, совсем недавно вышла в США — около 13% тяжелобольных COVID-19, как оказалось, вырабатывают антитела на белок, вырабатываемый организмом для борьбы с вирусом. Данный белок еще называют интерферонами.
Это огромная цифра.Как правило это происходит у пациентов, когда-то получавших терапию интерферонами. Она обычно назначается при гепатите С, рассеянном склерозе.
При этом, по словам специалиста, такие антитела могут вырабатываться и в случае, если человек принимал лекарства, укрепляющие иммунитет. Таким образом, в период эпидемии коронавируса, врач посоветовал воздержаться от излишнего применения подобный лекарственных препаратов.