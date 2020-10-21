Раскрыта опасность иммуноповышающих лекарств в период пандемии COVID-19

По словам специалиста, использование подобного типа препаратов может вызывать тяжелое течение коронавирусной инфекции, что крайне опасно в период мировой пандемии, сообщает Лента.ру. Научная работа, рассказывающая об этом, совсем недавно вышла в США — около 13% тяжелобольных COVID-19, как оказалось, вырабатывают антитела на белок, вырабатываемый организмом для борьбы с вирусом. Данный белок еще называют интерферонами.