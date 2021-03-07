Наука и технологии
Сегодня в 12:32
Раскрыта опасность остывшего кофе
В нем могут появиться микроорганизмы
Врач-диетолог Нурия Дианова раскрыла опасность остывшего кофе. По словам специалиста, любой напиток подвержен появлению микроорганизмов и кофе не исключение.
При этом специалист отметила, что кофе без добавок можно выпить и через несколько часов без вреда для здоровья, однако если в нем есть молоко или сливки его следует выпить как можно скорее.
”Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается”, — поделилась врач.
Если возможности употребить кофе сразу после его приготовления нет, можно переложить его в холодильник. Однако этот способ повлечет за собой изменение вкуса напитка.