Раскрыта опасность остывшего кофе

При этом специалист отметила, что кофе без добавок можно выпить и через несколько часов без вреда для здоровья, однако если в нем есть молоко или сливки его следует выпить как можно скорее.

”Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается”, — поделилась врач.

Если возможности употребить кофе сразу после его приготовления нет, можно переложить его в холодильник. Однако этот способ повлечет за собой изменение вкуса напитка.