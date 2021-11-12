Раскрыта опасность плохо промытой еды

К таким можно отнести не только консервы, но и еду, которая плохо промыта от почвы грибов, копченые, вяленые продукты, в том числе и колбасу. Оказалось, что употребление такой пищи может обернуться ботулизмом.

“Возбудитель ботулизма — анаэроб — развивается в бескислородной среде. Любая плохо промытая пища, в которой остались споры бактерий, вызывающих ботулизм, и при этом находящаяся без доступа кислорода, с большой вероятностью сможет вызвать это заболевание”, — поделился эксперт.

При попадании ботулинического токсина в организм происходит нарушение функционирования нервной системы, внутренних органов и мускулатуры. В то же время, симптомы данной болезни могут быть разными, начиная от тошноты, заканчивая рвотой и жидким стулом. Однако вместе с этим будет возникать и неврологическая симптоматика. Самым опасным проявлением является нарушение дыхания.