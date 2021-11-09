Раскрыта опасность популярного метода похудения

Об этом в рамках интервью радио Sputnik сообщила врач-диетолог Татьяна Жаровская. Она объяснила, что для этого способа сутки делятся на два периода — в один из них люди перестают употреблять пищу. Так, к примеру, для режима 16/8 характерно употребление пищи в течение 8 часов с последующим голоданием на протяжении 16.

“Есть люди, которые генетически могут более редко есть, им подойдет такой метод питания, но это только 20-30 процентов людей. Также есть исследование, что интервальное голодание хорошо работает при инсулинорезистентности, когда высокий инсулин и нарушение толерантности к глюкозе”, — обратила внимание врач.

В то же время, есть люди, которым интервальное голодание может навредить. Диетолог предупредила, что данный метод способен негативно отразиться на поджелудочной железе, печени и желчном пузыре. Так, когда человек длительное время не ест, желчь накапливается, застаивается, что, в свою очередь, повышает риск камнеобразования.

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