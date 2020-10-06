Раскрыта опасность популярного способа похудения через голодание

Специалисты разделили участников на две группы: в первой питались в рамках обычной диеты (три приема пищи в день вместе с перекусом), а во второй ели лишь с 12 часов дня до 8 часов вечера, при этом никак не ограничивая себя в этом промежутке, пишет IndiaTimes. В момент окончания эксперимента, длившегося 12 недель, ученые не сумели обнаружить заметного отличия в количестве жира, уровня сахара и холестерина в крови.

При этом показатели мышечной массы заметно отличались среди представителей двух групп. Так, если у испытуемых, питавшихся в рамках обычной диеты, потеря мышечной массы составила не более 30%, то у тех, кто практиковал периодическое голодание, данный показатель находился на уровне 65%! Ученые пришли к выводу, что популярный в наше время способ похудения через голодание опасен как минимум тем, что приводит к потере большого количества мышц.