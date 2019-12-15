Раскрыта опасность повторного кипячения воды

Риски для здоровья обусловлены тем, что в водопроводной воде зафиксировано большое количество примесей, добавленных специально для ее обеззараживания. Кроме того, для ликвидирования патогенных микроорганизмов в воду также добавляют мышьяк, который известен своими токсичными свойствами. По словам врачей, употребление вторично кипяченной воды может со временем привести к отравлению.

Также было установлено содержание в воде солей и минералов, в частности фтора, который при вторичном кипячении преобразовывается во фториды. Согласно исследованиям, фториды способствуют повышению рисков бесплодия, а у детей негативное влияние проявляется в задержке умственного развития.