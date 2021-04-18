Раскрыта опасность приема таблеток без рецепта врача

В особенности опасным может быть прием антибактериальных препаратов по совету знакомых. Врач предупредил, что так делать ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в данном случае не учитывается наличие хронических болезней, которые могут быть противопоказаниями для приема тех или иных лекарств. Кроме того, они могут спровоцировать аллергические реакции.

“Более того, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную резистентность (устойчивость), если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно. Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем”, — добавил специалист.