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Раскрыта опасность приема таблеток без рецепта врача
Принимать препараты необходимо по совету специалиста
Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада раскрыл опасность приема таблеток без рецепта врача. Он отметил, что зачастую прием препаратов, купленных не по совету врача - бессмысленен, а в худшем случае и вовсе вреден для здоровья.
В особенности опасным может быть прием антибактериальных препаратов по совету знакомых. Врач предупредил, что так делать ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в данном случае не учитывается наличие хронических болезней, которые могут быть противопоказаниями для приема тех или иных лекарств. Кроме того, они могут спровоцировать аллергические реакции.
“Более того, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную резистентность (устойчивость), если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно. Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем”, — добавил специалист.