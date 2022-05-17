Раскрыта опасность приготовления шашлыка для организма

Сообщается, что в процессе готовки образуются три чистых нитрофенола. А они, в свою очередь, влияют непосредственно на клетки лёгких человека.

По итогу специалисты выяснили, что клетки, пережившие воздействие этих органических соединений, демонстрировали разрушение митохондриальной мембраны. Она известна в том числе тме, что действует в качестве естественного барьера.

При этом наиболее опасными были высокие концентрации соединений. Они чаще всего встречаются в условиях смога и лесных пожаров.