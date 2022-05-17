Раскрыта опасность приготовления шашлыка для организма

Раскрыта опасность приготовления шашлыка для организмаЭто показало свежее исследование
Сообщается, что в процессе готовки образуются три чистых нитрофенола. А они, в свою очередь, влияют непосредственно на клетки лёгких человека.
По итогу специалисты выяснили, что клетки, пережившие воздействие этих органических соединений, демонстрировали разрушение митохондриальной мембраны. Она известна в том числе тме, что действует в качестве естественного барьера.
При этом наиболее опасными были высокие концентрации соединений. Они чаще всего встречаются в условиях смога и лесных пожаров.
Дисморфные митохондрии связаны с хроническими респираторными заболеваниями, включая астму, аллергию, бронхит и лёгочную гипертензию. Таким образом, последствия воздействия нитрофенолов на уровне суборганелл могут указывать на нарушения в функционировании митохондриальных мембран.