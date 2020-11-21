Раскрыта опасность употребления алкоголя на морозе

Специалист отметил, для согревания на морозе лучше отдать предпочтение горячему шоколаду, компоту или чаю. ”Алкоголь для согревания пить не рекомендуется. Даже от популярного глинтвейна на морозе стоит отказаться или заменить его на безалкогольный аналог”, — добавил Тяжельников.

По его словам, спиртные напитки в короткое время расширяют сосуды, благодаря чему человек сперва быстро согревается, а впоследствии замерзает сильнее прежнего, что обусловлено быстрой потерей тепла. Кроме того, алкоголь влияет на ощущение опасности, оказывая дезориентирующее дейсвтие на выпившего человека. Чаще всего переохлаждения происходят с выпившими людьми.