Раскрыта опасность воды из кулера для здоровья

Дело в том, что не все поставщики воды дезинфицируют тару после использования

Агентство “Прайм” пообщалось с биохимиком Марией Кулешовой на тему вреда воды из кулера для здоровья. Эксперт сообщила, что опасность кроется в том, что не каждый поставщик питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары тщательно уделяет время ее очистке и дезинфекции.