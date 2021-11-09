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Раскрыта опасность воды из кулера для здоровья

Дело в том, что не все поставщики воды дезинфицируют тару после использования
Агентство “Прайм” пообщалось с биохимиком Марией Кулешовой на тему вреда воды из кулера для здоровья. Эксперт сообщила, что опасность кроется в том, что не каждый поставщик питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары тщательно уделяет время ее очистке и дезинфекции.
Раскрыта опасность воды из кулера для здоровья

Таким образом, внутри бутыли размножаются вещества, которые и представляют угрозу для здоровья.

Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения”, — предупредила Кулешова.

Она отметила, что нарушения затрагивают превышения допустимых пределов по содержанию микроорганизмов. Эксперт порекомендовала россиянам пользоваться пурифайером, подключаемым к водопроводу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Прайм
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