Раскрыта опасность воды из кулера для здоровья

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Раскрыта опасность воды из кулера для здоровьяДело в том, что не все поставщики воды дезинфицируют тару после использования
Агентство “Прайм” пообщалось с биохимиком Марией Кулешовой на тему вреда воды из кулера для здоровья. Эксперт сообщила, что опасность кроется в том, что не каждый поставщик питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары тщательно уделяет время ее очистке и дезинфекции.
Таким образом, внутри бутыли размножаются вещества, которые и представляют угрозу для здоровья.
“Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения”, — предупредила Кулешова.
Она отметила, что нарушения затрагивают превышения допустимых пределов по содержанию микроорганизмов. Эксперт порекомендовала россиянам пользоваться пурифайером, подключаемым к водопроводу.
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Источник: Прайм