Раскрыта опасность выдавливания прыщей

Специалист предупредила, что выдавливать воспалений, расположенных в области носа и губ — опасно для здоровья, что связано с кровоснабжением данной зоны.

“Прыщи опасно давить самостоятельно, особенно если они крупные и глубокие — это однозначно. Название «треугольник смерти» можно объяснить с позиции анатомии и строения сосудистой системы. Эта зона лица — прим. ГМ обогащена сосудистой сетью, и инфекция, если попадает, она может распространиться глубоко, по всему организму”, — рассказала врач.

Помимо прочего во время этого опасного процесса человек может приложить слишком много усилий, что в конечном итоге обернется разрешением стенки сальной железы с последующим формированием рубца пост-акне.