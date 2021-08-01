Раскрыта особая методика переписки среди американских военных

Наука и технологии
Сегодня в 15:13
Раскрыта особая методика переписки среди американских военныхКоторая помогает составлять лаконичные письма
Журналист портала Inc побывал на двух военных базах США, чтобы выяснить, как навык письма влияет на принятие решений и качество коммуникаций между сослуживцами. Военные проводят много исследований в области эффективного обмена информацией и было обнаружено, что наиболее серьезная проблема — неспособность быстро передать сфокусированное сообщение.
Как сообщается, без навыка хорошего письма в американской армии невозможно продвижение по службе. Это сделано с одной целью: офицер должен лаконично общаться в условиях боя. Для этого разработана специальная техника, следуя которой военные учатся точечному письму.
Её суть заключается в вынесении самой главной информации в первый абзац. Остальные служат для обыгрывания деталей. Причём абзацев должно быть не более трёх.