Раскрыта подробная информация о первом российском полноценном стелс-корабле

Наука и технологии
Сегодня в 11:55
Раскрыта подробная информация о первом российском полноценном стелс-кораблеСудя по ней, наши инженеры готовят нечто прорывное
Сразу два источника, знакомых с ситуацией, рассказали РИА Новости о свежих подробностях, касающихся первого полноценного стелс-корабля, созданного в России.
Проект корвета 20386 носит имя «Меркурий» и он, судя по данным издания, должен будет полностью построен по концепции «стелс». Ранее подобных аппаратов в нашей стране не производили.
Также инсайдеры отметили, что раньше в российских кораблях использовались лишь отдельные элементы стелс-технологий. И до сих пор инженеры не реализовывали концепцию малозаметного корабля.
Сообщается, что проектировщики проекта задумали добавить в «100-метровый корабль» возможность отражать радиосигнал на уровне небольшой лодки. Помочь в этом должны радиопоглощающее покрытие по всей площади объекта, а также особая форма надстройки с инновационным материалом и краскам.