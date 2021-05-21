Наука и технологии
Сегодня в 11:01
Раскрыта польза дыхательной гимнастики для здоровья
После перенесенного коронавирус и других болезней
Врач Евгений Комаровский раскрыл пользу дыхательной гимнастики для здоровья. По его словам, такие упражнения помогают человеку ускорить процесс восстановления организма после перенесенного коронавируса.
Об это Комаровский рассказал подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram. Дыхательная гимнастика полезна не только после COVID-19, но и при других болезнях, заверил врач. Так, Комаровский сообщил, что в целом, дыхательные упражнения никогда не навредят. Кроме того, ссылаясь на многочисленные научные работы, врач отметил, что гимнастика легких помогает при бронхиальной астме.
В качестве профилактики болезней легочных путей подойдут упражнения с задержкой и активизацией дыхания. Их же применимо делать и после коронавирусной инфекции. Врач считает, что осознанное выполнение дыхательной гимнастики полезно для работы легких, запускает физиологические процессы, которые положительно влияют на работу органов.