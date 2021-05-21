Раскрыта польза дыхательной гимнастики для здоровья

Об это Комаровский рассказал подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram. Дыхательная гимнастика полезна не только после COVID-19, но и при других болезнях, заверил врач. Так, Комаровский сообщил, что в целом, дыхательные упражнения никогда не навредят. Кроме того, ссылаясь на многочисленные научные работы, врач отметил, что гимнастика легких помогает при бронхиальной астме.

В качестве профилактики болезней легочных путей подойдут упражнения с задержкой и активизацией дыхания. Их же применимо делать и после коронавирусной инфекции. Врач считает, что осознанное выполнение дыхательной гимнастики полезно для работы легких, запускает физиологические процессы, которые положительно влияют на работу органов.