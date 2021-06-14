Раскрыта польза попкорна для организма

В частности, специалисты обратили внимание на богатый полифенолами состав попкорна. Отметим, что полифенол — это антиоксидант, ответственный за защиту клеток от повреждений. Более того, в ходе некоторых работы было установлено, что полифенолы способны уменьшить вероятность развития некоторых разновидностей онкологических болезней, в числе которых рак предстательной и молочной желез. По данным специалистов Американского института онкологических исследований, полифенолы приводят к блокировке нужных для распространениях злокачественных клеток ферментов.

Нескольким ранее мы писали о том, что рак щитовидной железы можно заподозрить по голосу. Об этом рассказал врач Жан-Пьер Жиннон. По его словам, намекать на злокачественное новообразование в щитовидной железе может необоснованная хрипота в голосе, которая не проходит на протяжении трех недель.

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