Раскрыта польза регулярного употребления йогурта

Так, по словам специалиста, поскольку в натуральном йогурте содержатся лакто- и бифидобактерии, регулярное его потребление будет способствовать нормализации пищеварения. Кроме того, это в целом может положительно повлиять на работу кишечника. Данный продукт может выступать в качестве легкоусвояемого белка.

“Лучше всего брать натуральный или греческий йогурт. Идеально, если вечером вместе с ним вы съедите горсть (около 10 граммов) отрубей”, — поделилась врач.

В то же время, как часто стоит употреблять йогурт нужно решать исходя из реакции организма. Поскольку данный продукт богат витаминами и микроэлементами в свой рацион его полезно добавлять людям, которые хотят восполнить недостаток полезных веществ.

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