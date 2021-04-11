Раскрыта польза сельди для здоровья

Так, по словам врача, данная рыба полезна для работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, положительное воздействие она оказывает и на щитовидную железу. Помимо прочего селедка богата витаминами, минералами, аминокислотами, а также полезными жирами, в которых нуждается организм.

Фус отметила, что сельдь имеет в своем составе полторы-две суточные нормы Омега-3 жирных кислот. Что интересно, люди, рацион которых состоит в том числе и из Омега-3, реже сталкиваются с депрессией и проблемами с кожей. Также жирные кислоты способствуют снижению вероятности преждевременного образования морщин и полезны для мозга и сетчатки глаза.

“Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами”, — добавила врач.

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