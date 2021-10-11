Раскрыта причина 95% утечек данных

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Раскрыта причина 95% утечек данныхКак выяснилось, из-за человеческого фактора
Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов рассказал россиянам о причине, по которой происходят 95% утечек данных.
Об этом Ашманов рассказал в рамках интервью агентству “Прайм”. Так, по данным эксперта, большинство утечек случаются из-за человеческого фактора
“Девяносто пять процентов всех утечек – это человеческий фактор. Технология не может бороться с социальными эффектами – это просто разные оси”, — поделился специалист.
По словам Ашманова, даже с помощью технологий нельзя справиться с большим количеством злоумышленников, которые обладают соответствующей мотивацией и навыками. Ограничить человеческий фактор при помощи роботов тоже невозможно — люди все равно найдут способ обхода этого препятствия.