Раскрыта причина переноса запуска 5G в России

Так, в связи с тем, что сразу нескольких ведомств, в том числе и ФСБ с Роскосмосом, высказались против обсуждения вопроса о разрешении операторам использования имеющихся у них частот для запуска 5G, в России может быть сильно сдвинута дата запуска мобильных сетей пятого поколения. Если верить словам журналистов, государственные компании опасаются того, что их оборудование, которое будет работать на смежных с мобильными операторами частотах, может столкнуться с помехами, в том числе угрожающими системам космической связи.

Таким образом, несмотря на то, что изначально планировалось, что первые базовые станции 5G появятся в России уже весной текущего года, в настоящее время речь идет в лучшем случае о запуске базовых станций в начале 2021 года.