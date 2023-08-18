Раскрыта причина, по которой самые маленькие чёрные дыры сильнее всего искривляют пространство

Идея о существовании в космосе объектов, из которых даже свет не может вырваться, была предложена английским астрономом Джоном Мичеллом ещё в 1784 году. Он назвал их «тёмными звёздами».

С течением времени, благодаря работам Альберта Эйнштейна и других учёных, было установлено, что гравитация действительно влияет на движение света, искривляя пространство вокруг массивных объектов.

Однако, не все чёрные дыры одинаковы. Исследования показали, что наибольшее искривление пространства происходит вокруг самых маленьких чёрных дыр. Это связано с тем, что масса в них более сконцентрирована, и свет может приблизиться к ним гораздо ближе, чем к более крупным чёрным дырам.

Также было выяснено, что чёрные дыры излучают так называемое излучение Хокинга. Это явление связано с квантовой теорией поля в искривлённом пространстве.

Самое яркое излучение Хокинга исходит от самых маленьких чёрных дыр, где пространственная кривизна наиболее сильна.