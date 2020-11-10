Раскрыта причина, по которой у людей отсутствует хвост

Как оказалось, всему “виной” наше прямохождение. В то время как животным, передвигающимся на четырех лапах, хвост помогает удерживать баланс при передвижении, у людей такой проблемы нет из-за “помощи” гравитации. По той же причине хвост отсутствует у ближайших к нам видов обезьян: горилл, шимпанзе и т.д.

При этом стоит отметить, что порой случается “сбой” и на свет появляются дети со своеобразным хвостом, представляющим из себя отросток позвоночника. Такие дефектные проявления чаще всего удаляют хирургическим путем, при этом на здоровье самого ребенка это никоим образом не сказывается.