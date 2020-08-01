Раскрыта производительность неанонсированного бюджетного смартфона Nokia C3

Так, согласно обнародованным данным, смартфон получит системную плату GamoraPlus с восьмиядерным процессором Unisoc. Также Nokia C3 приписывают порядка 3 ГБ оперативной памяти, однако сообщается, что компания выпустит версию и на 2 ГБ памяти. Устройство получит HD+ экран, а также два или три датчика камеры.

Что касается производительности, в одноядерном тесте Nokia C3 набрал 805 баллов, тогда как результат в многоядерном составил 3430 баллов. Указано, что на смартфоне во время теста была установлена операционная система Android 10. В сети предполагают, что устройство будет официально анонсировано уже в ближайшем будущем.