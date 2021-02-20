Раскрыта производительность шестиядерного Core i5-11600K

Так, результаты синтетического теста показывают, что базовая частота шестиядерного процессора Core i5-11600K составляет 3,9 ГГц. В то же время, в автоматическом разгоне она соответствует 4,9 ГГц. В однопоточном тесте модель набрала 1565 баллов, тогда как в многопоточном - 6220. Выяснилось, что шестиядерный и 12-поточный Core i5-11600K оказался медленнее шестиядерного Ryzen 5 5600X.