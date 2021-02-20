Наука и технологии
Сегодня в 13:00
Раскрыта производительность шестиядерного Core i5-11600K
Пока результаты не впечатляющие
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился шестиядерный Core i5-11600K, благодаря чему была раскрыта производительность этого процессора.
Так, результаты синтетического теста показывают, что базовая частота шестиядерного процессора Core i5-11600K составляет 3,9 ГГц. В то же время, в автоматическом разгоне она соответствует 4,9 ГГц. В однопоточном тесте модель набрала 1565 баллов, тогда как в многопоточном - 6220. Выяснилось, что шестиядерный и 12-поточный Core i5-11600K оказался медленнее шестиядерного Ryzen 5 5600X.
Отметим, что инженерный образец чипа был протестирован с материнской платой Gigabyte Z490M в составе и с оперативной памятью DDR4 с частотой 2133 МГц. Так, медленная ОЗУ могла негативно отразиться на производительности процессора.