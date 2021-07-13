Раскрыта реальная опасность коронавируса для детей

Оказалось, что дети и подростки практически не подвержены тяжёлому течению болезни и тем более смерти. Но, как пишет MedicalXpress, молодые люди с уже существующими заболеваниями и тяжелыми формами инвалидности могут столкнуться с различными осложнениями из-за COVID-19.

В то же время несколько групп учёных провели свои исследования. Одна из них пришла к выводу, что абсолютный риск попасть в реанимацию из-за коронавируса среди молодёжи составляет 1 к 38 911.

Другое же исследование показало, что абсолютный риск смерти среди той же возрастной категории составляет 1 к 481 000.