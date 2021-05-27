Наука и технологии
Сегодня в 08:55
Раскрыта ремонтопригодность нового Apple iMac
Она оставляет желать лучшего
Эксперты iFixit в очередной раз раскрыли устройства Apple, чтобы выяснить сложность их ремонта. Оценивалась ремонтопригодности нового iMac, а также приставки Apple TV 4K, которая, к слову, недавно стала доступна для покупки в России.
Начали свое дело специалисты с нового моноблока iMac. Во время его “взлома” был отмечен его тонкий корпус. Что касается ремонтопригодности, ее оценили всего в 2 балла из 10 максимальных. Как выяснилось, ремонт отягощается неразбирающимся блоком питания и большим количеством клея. Кроме того, эксперты обратили внимание на трудности при замене дисплея, а также невозможность поменять накопитель и оперативную память. К плюсам отнесли только несколько модульных компонентов. Также специалисты обнаружили в новом iMac интересную деталь — кнопку с тремя светодиодами. Выяснить, для чего именно она нужна — так и не удалось.
Ремонтопригодность Apple TV 4K, в свою очередь, оказалась не такой печальной, как у iMac. В iFixit ее оценили на 8 баллов из 10.