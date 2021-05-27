Раскрыта ремонтопригодность нового Apple iMac

Начали свое дело специалисты с нового моноблока iMac. Во время его “взлома” был отмечен его тонкий корпус. Что касается ремонтопригодности, ее оценили всего в 2 балла из 10 максимальных. Как выяснилось, ремонт отягощается неразбирающимся блоком питания и большим количеством клея. Кроме того, эксперты обратили внимание на трудности при замене дисплея, а также невозможность поменять накопитель и оперативную память. К плюсам отнесли только несколько модульных компонентов. Также специалисты обнаружили в новом iMac интересную деталь — кнопку с тремя светодиодами. Выяснить, для чего именно она нужна — так и не удалось.

Ремонтопригодность Apple TV 4K, в свою очередь, оказалась не такой печальной, как у iMac. В iFixit ее оценили на 8 баллов из 10.