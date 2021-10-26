Раскрыта российская цена подписки Apple на "спортивные тренировки перед телевизором"

Помимо России 3 ноября впервые воспользоваться подпиской смогут жители еще 14 стран. Отметим, что на видеоряде будут наложены субтитры на русском языке. Что касается стоимости подписки, россияне смогут ее приобрести за 249 рублей в месяц или 1490 рублей в год. Причем для владельцев Apple Watch предусмотрен месяц подписки бесплатно, а тем, кто только сейчас стал обладателем “умных” часов Apple, дарят три месяца доступа к Fitness+.

Вчера состоялся релиз новой ОС для компьютеров Mac. В системе был обновлен дизайн фирменного браузера Safari, FaceTime, AirPlay и функция Quick Note, а также добавлено приложение «Команды».