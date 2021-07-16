Раскрыта себестоимость новой консоли Nintendo Switch OLED

Так, согласно обнародованным данным, оснащение OLED-дисплея обошлось Nintendo в 10 долларов на единицу товара. Тем не менее, производитель решил продавать консоль на 50 долларов дороже стоимости оригинальной модели.

В отличии от Sony и Microsoft, которые продают свои приставки в убыток, Nintendo приняла решение распродавать даже базовую Switch с наценкой. Причем у Nintendo Switch OLED не выросла производительность, а улучшились лишь отдельные характеристики, вроде звуковой системы и качества экрана.

Напомним, что для россиян открыли предзаказ на консоль Nintendo Switch OLED — оформить его можно в «М.Видео» и «Эльдорадо». Сама приставка начнет продаваться только в начале октября.