Раскрыта себестоимость новой консоли Nintendo Switch OLED

Наука и технологии
Сегодня в 15:15
Раскрыта себестоимость новой консоли Nintendo Switch OLEDОна выросла лишь на 10 долларов, а наценка составила все 50
Издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило себестоимость новой консоли Nintendo Switch OLED.
Так, согласно обнародованным данным, оснащение OLED-дисплея обошлось Nintendo в 10 долларов на единицу товара. Тем не менее, производитель решил продавать консоль на 50 долларов дороже стоимости оригинальной модели.
В отличии от Sony и Microsoft, которые продают свои приставки в убыток, Nintendo приняла решение распродавать даже базовую Switch с наценкой. Причем у Nintendo Switch OLED не выросла производительность, а улучшились лишь отдельные характеристики, вроде звуковой системы и качества экрана.
Напомним, что для россиян открыли предзаказ на консоль Nintendo Switch OLED — оформить его можно в «М.Видео» и «Эльдорадо». Сама приставка начнет продаваться только в начале октября.