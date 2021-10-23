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Раскрыта сладкая и полезная замена конфетам

Оказалось, что таких продуктов очень много
Так как сейчас среди людей популярна тема похудения, в сети появляется множество советов, связанных с ней. Но на этот раз своё мнение высказала не абы кто, а специалист — эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка.
Раскрыта сладкая и полезная замена конфетам

По её словам, существует немало сладких, но при этом полезных продуктов, которыми можно успешно заменить конфеты. В их числе, например, сухофрукты, такие как финики, изюм, курага или чернослив.

Не менее достойной заменой традиционным сладостям является мёд. При этом он также укрепляет иммунитет и нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Посоветовала специалист не забывать и о зефире и пастиле. Несмотря на заметную сладость, эти продукты не сильно калорийные. При этом в их основе лежат сугубо натуральные продукты: пюре, яичные белки и естественные загустители.

Источник: Известия