Раскрыта средняя сумма пожертвований россиян игровым блогерам

Выяснилось, что 47% россиян уделяют более двух часов в день на стримы. Что касается средней суммы донатов уходящего года, то она составляет порядка 356 рублей. Так, 50% донатеров присылают блогерам сумму от 100 до 299 рублей, тогда как четверть из них жертвуют суммой от 299 рублей до 900 рублей.

Кроме того, в рамках исследования также выяснилась причина, по которой люди смотрят игровые трансляции блогеров. Так, 82% зрителей отметили, что смотрят стримы в качестве развлечения, тогда как 61% зрителей интересует личность самого блогера, а остальных привлекает возможность посмотреть геймплей игры до ее покупки.