Так, согласно обнародованным данным, риск развития диабета 2 типа ниже у людей, которые имеют достаточное количество фруктов в своем рационе.

“Мы обнаружили, что люди, которые потребляли около 2 порций фруктов в день, имели на 36% более низкий риск развития диабета 2 типа в течение следующих пяти лет, чем те, кто потреблял менее половины порции фруктов в день”, — поделилась автор исследования Никола Бондонно, доктор философии из Института исследований в области питания Университета Эдит Коуэн в Перте.

В рамках данной работы специалисты проанализировали информацию о 7675 участниках Австралийского исследования диабета, ожирения и образа жизни Института Бейкера. Добровольцы предоставили данные в том числе и о количестве потребляемых фруктов. Так и была обнаружена связь между объемом потребляемых фруктов в рационе и диабетом.

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