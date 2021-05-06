Раскрыта связь между количеством сна и риском развития сердечных болезней

В рамках научной работы были проанализированы данные о 14 079 участниках Национального обследования состояния здоровья и питания 2005-2010 годов. Так, исследователи сообщают о том, что люди, которые уделяли сну от шести до семи часов в день меньше рискуют умереть от сердечного приступа или инсульта, чем те, что спят меньше или больше.

“Сон часто упускается из виду как нечто, которое может играть роль в сердечно-сосудистых заболеваниях, и это может быть одним из самых экономически эффективных способов снижения сердечно-сосудистого риска. По нашим данным сон от шести до семи часов в сутки связан с более благоприятным здоровьем сердца”, — поделился Картик Гупта, доктор медицины, резидент отдела внутренней медицины больницы Генри Форда в Детройте и ведущий автор исследования.