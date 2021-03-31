Раскрыта связь между питанием и успешностью ребенка

”Речь, конечно, не идет об умственной неполноценности, речь идет о том, что человек становится менее успешен”, — рассказал Гинзбург.

Помимо прочего он перечислил витамины, которых сейчас часто детям не достает. В их число он отнес витамин D, йод, магний, омега-3 жирные кислоты и цинк. Также он обратил внимание и на связь между употреблением ребенком вредных продуктов и склонностью к депрессии.

Врач отметил, что если ребенок столкнулся с ожирением уже в школьном возрасте, то велик риск, что и во взрослом возрасте он будет подвержен этому состоянию.