Наука и технологии
Сегодня в 08:29
Раскрыта связь между питанием и успешностью ребенка
Вредная еда может негативно отразиться на психике
Врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл связь между питанием и успешностью ребенка. Он предупредил, что неправильное питание может негативно повлиять на умственное и физическое развитие детей, а также их психику.
”Речь, конечно, не идет об умственной неполноценности, речь идет о том, что человек становится менее успешен”, — рассказал Гинзбург.
Помимо прочего он перечислил витамины, которых сейчас часто детям не достает. В их число он отнес витамин D, йод, магний, омега-3 жирные кислоты и цинк. Также он обратил внимание и на связь между употреблением ребенком вредных продуктов и склонностью к депрессии.
Врач отметил, что если ребенок столкнулся с ожирением уже в школьном возрасте, то велик риск, что и во взрослом возрасте он будет подвержен этому состоянию.