Наука и технологии
07:35, 17 мая 2023
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Правда ли, что у толстых людей чаще встречается рак крови

Оказалось, что это дополнительный риск, но не главный фактор

Учёные из Медицинской школы Университета Индианы обнаружили связь между избыточным весом и раком крови.

Основной фокус исследователей был на состоянии крови, известном как клональный гемопоэз неопределенного потенциала. Это когда в крови появляются генетические мутации, которые могут привести к раку крови и заболеваниям сердца.

Обычно такое состояние наблюдается у пожилых людей, но риск развития гемопоэза пока ещё недостаточно изучен. Свежее исследование показало, что избыточный вес может спровоцировать такие мутации.

Учёные анализировали данные более 47 тыс человек с данным нарушением и обнаружили, что у 5,8% из них мутации были связаны с ожирением. У этих людей мутированные клетки крови размножались быстрее.

Исследователи объяснили это тем, что избыточный вес вызывает воспаление в организме и меняет состояние костного мозга, где происходит образование кровяных клеток. Это увеличивает риск развития рака крови и других болезней.

Источник:Lenta.ru
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