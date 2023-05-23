Раскрыта связь между солёными огурцами и здоровьем

Так, огурцы помогают покрыть суточную потребность в овощах. По словам диетолога Лорен Манакер, данный продукт содержат важные волокна, которых не хватает большинству людей в их ежедневном рационе.

Вместе с тем консервированные огурцы благоприятно влияют на здоровье кишечника и помогают похудению. Не стоит забывать и о том, что они способствуют здоровью костей, свертываемости крови и поддерживают функцию иммунной системы. Они содержат небольшие количества витамина C, калия, кальция и магния.

Также огурцы содержат антиоксиданты, связанные с улучшением здоровья глаз. Но в то же время высокое содержание в них натрия может негативно влиять на кровяное давление.

Таким образом, употребление данного продукта может быть полезным для здоровья, однако следует помнить о высоком содержании натрия и употреблять его с умеренностью.