Наука и технологии
Сегодня 08:28
Раскрыта вероятная дата выхода первых "умных" очков Apple
А также немного характеристик устройства
2020 год можно назвать годом больших ожиданий. И пользователи, и рынок ждут от технологических компаний каких-то больших прорывов, которых, будем честны, очень давно не было. От Xiaomi и прочих китайских брендов ждут первых качественных смартфонов с поддисплейной фронтальной камерой, а от Apple - совершенно нового продукта. И вот, на радость таким фанатам, была раскрыта вероятная дата выхода первых "умных" очков компании.
Так, основатель компании Display Search Росс Янг опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост о том, что множество источников сообщило ему о разработке Apple собственных смарт-очков. По данным инсайдеров, устройство получит 0.5-дюймовые microOLED-линзы, разрабатываемые Sony специально для AR и VR. При этом Янг также отметил, что источники заявили об анонсе новинки в первой половине 2022 года.
Напомним, что свежая информация вполне стыкуется с более ранними утечками, которые также заявляли о весенней презентации 2022 года, на которой Apple и должна показать долгожданную новинку. Отметим лишь, что те же слухи гласили, что условные Apple Glass будут продаваться по достаточно низкой цене - в районе 400-500 долларов.