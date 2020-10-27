Раскрыта вероятная дата выхода первых "умных" очков Apple

Так, основатель компании Display Search Росс Янг опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост о том, что множество источников сообщило ему о разработке Apple собственных смарт-очков. По данным инсайдеров, устройство получит 0.5-дюймовые microOLED-линзы, разрабатываемые Sony специально для AR и VR. При этом Янг также отметил, что источники заявили об анонсе новинки в первой половине 2022 года.

Напомним, что свежая информация вполне стыкуется с более ранними утечками, которые также заявляли о весенней презентации 2022 года, на которой Apple и должна показать долгожданную новинку. Отметим лишь, что те же слухи гласили, что условные Apple Glass будут продаваться по достаточно низкой цене - в районе 400-500 долларов.